Lebensrettung in Favoriten: Polizisten leisten 38-Jähriger Erste Hilfe

Wiener Polizisten waren Donnerstagnachmittag auf dem Weg zu einem Einsatz, als sie über Funk hörten, dass eine 38-jährige Frau auf offener Straße zusammengebrochen war. Die Einsatzkräfte handelten ohne Verzögerung.

Die Polizisten begaben sich nach der Alarmierung gegen 16:00 Uhr umgehend zu der Frau in die Otto-Probst-Straße in Favoriten und verständigten die Rettung. Die Frau litt an großer Atemnot und war nicht in der Lage zu sprechen.