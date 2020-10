Lebensrettermedaillen für Wiener Justizwachebeamte

Vier Wiener Justizwachebeamte konnten im Februar ein Feuer in der Justizanstalt Mittersteig löschen. Die Beamten erhielten dafür eine Lebensrettermedaille von Justizministerin Zadic.

Vier Justizwachebeamte haben am Donnerstag von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) in der Justizanstalt Mittersteig Lebensrettermedaillen überreicht bekommen. Sie hatten am 2. Februar einen von einem untergebrachten Insassen gelegten Brand gelöscht und damit - wie Zadic betonte - durch größten persönlichen Einsatz Verletzte und Tote verhindert.