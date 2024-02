In einen Supermarkt in Wien-Favoriten wurde eingebrochen.

In einen Supermarkt in Wien-Favoriten wurde eingebrochen. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

In einen Supermarkt in Wien-Favoriten wurde eingebrochen. ©APA/EVA MANHART (Symbolbild)

Lebensmittel gestohlen: Mann brach in Supermarkt in Wien-Favoriten ein

Am Mittwoch ist in Wien-Favoriten ein Mann in ein Lebensmittelgeschäft in einem Einkaufszentrum eingebrochen.

Die Beamten wurden durch einen 36-jährigen Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes in Wien-Favoriten alarmiert, da dieser eine beschädigte Glastür und einen am Boden liegenden Feuerlöscher im Eingangsbereich wahrnehmen konnte. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma des Einkaufszentrums wurden die Videoaufzeichnungen durch die Beamten gesichtet.

Tatverdächtiger in Wien-Favoriten war auf Videoaufzeichnungen zu sehen

Auf diesen war der Tatverdächtige während seiner Tat deutlich zu sehen. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Nahbereich anhalten. Der 25-jährige Tatverdächtige (StA.: Frankreich) wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden gestohlene Lebensmittel gefunden. Der 25-Jährige war in seiner Einvernahme geständig. In weiterer Folge wurde der Tatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.