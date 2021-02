Lebensmittel: Erhebliche Preissteigerungen im Corona-Jahr

Wied ie AK Niederösterreich aufzeigt, sind genau jene Produkte, die von den Menschen ganz besonders benötigt wurden, im Jahr 2020 deutlich teurer geworden. Fleisch (4,5 Prozent) und Obst (4,6 Prozent) etwa stiegen drei Mal so hoch wie die Inflation (1,4 Prozent).

Das wurde im Jahr 2020 besonders teuer

Während sich die durchschnittliche Teuerungsrate bei 1,4 Prozent bewegte, kletterte der Verbrauchspreis für Strom (plus 6 Prozent) und die Mieten (plus 4,1 Prozent) im Vorjahr deutlich nach oben, so die Daten der Statistik Austria. Die Preise für einen durchschnittlichen Warenkorb des täglichen Bedarfs waren 2020 fast doppelt so hoch (plus 2,6 Prozent) wie die Inflation. Dabei handelt es sich um jene Grundbedürfnisse, die jedenfalls gebraucht werden und deren Steigerungen ganz besonders jene mit einem geringen Einkommen treffen.