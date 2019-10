Lebende "Rasen-mäh-er": Schafe verlassen die Wiener Donauinsel

56 Schafe haben seit April auf der Wiener Donauinsel geweidet, in den kommenden Tagen übersiedeln sie in ihr Winterquartier. Als "lebende Rasenmäher" sollten die Tiere die Wiesen schonend abgrasen. Die erste Bilanz von Schäfer und Stadt fällt positiv aus.

Von der Bevölkerung wurden die Vierbeiner positiv aufgenommen. Sogar die Hundehalter hielten sich an die Regeln und nahmen ihre Hunde an die Leine, während sie an den Schafen vorbeigingen.