Leben von junger Generation beinhaltet mehr Extremwetter

Ein Team aus Wissenschaftern - inklusive österreichischer Beteiligung - hat im Fachjournal "Science" berichtet, dass ein Kind, das heute zur Welt kommt, in seinem Leben wegen dem Klimawandel durchschnittlich viel mehr Extremwetter erleben wird als jemand, dessen Geburt in das Jahr 1960 fiel.

In seine Lebenszeit werden doppelt so viele Waldbrände, drei Mal so viele Überschwemmungen und Ernteausfälle, sieben Mal so viele Hitzewellen fallen - sollten die Länder ihre aktuellen Strategien zur Reduktion von Treibhausgasen beibehalten. Das berichtet das Forscherteam im Fachjournal "Science".