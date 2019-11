Leben retten im Winter: Kältetelefon der Caritas wieder freigeschalten

Die Caritas schaltet dieser Tage wieder ihr sogenanntes Kältetelefon frei. Die Hilfsorgansisation rief zum Einspeichern und Nutzen der Nummer auf.

6.400 Anrufe beim Kältetelefon in Wien im vergangenen Winter



Caritas-Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung nehmen dann Kontakt zum Obdachlosen auf, bringen ihn in ein Notquartier oder versorgen ihn mit warmer Kleidung und winterfesten Schlafsäcken. Die Maßnahme ist effektiv, wie Kathpress am Dienstag berichtete: Allein in Wien zählte das Kältetelefon im vergangenen Winter 6.400 Anrufe.