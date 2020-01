Leben mit Jägern und Sammlern: Vortrag in Wien

Der Wiener Sozialwissenschaftler Khaled Hakami erforschte monatelang das Leben der wohl letzten Jäger und Sammler der Welt und schildert im Audimax seine Erlebnisse. VIENNA.at verlost dafür 2x2 Tickets.

95% der Menschheitsgeschichte haben wir als Jäger und Sammler zugebracht. Aber wie lebt man in einer Gesellschaft ohne festen Wohnsitz, ohne Geld und Eigentum, ohne Hierarchie? Wie erziehen Menschen ihre Kinder ohne formale Bildung? Wie denkt man ohne Vergangenheit und Zukunft in der Sprache?

Zusammenleben mit Jägern und Sammlern

Reisevortrag in Wien

In einem Alles Leinwand-Special berichtet der Forscher aus erster Hand, von einem Leben, das in Kürze verschwunden sein wird. Nicht die perfekten Reisefotos bestimmen diesen Abend, sondern die einzigartigen Geschichten, von einer komplett anderen Lebensweise. Derzeit gibt es weltweit vermutlich nur noch rund fünf bis zehn Jäger- und Sammlergesellschaften, die weitgehend unberührt leben. In 10-15 Jahren wird es auch die Maniq in dieser Form wohl nicht mehr geben. Der Umgebungsdruck, die Abholzung des Regenwaldes, lassen dieser Gesellschaftsform keine Chance.