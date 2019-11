Le Mans 66 - Gegen jede Chance: Kritik und Trailer zum Film

Die Hollywoodstars Matt Damon und Christian Bale spielen die Hauptrollen in dem nostalgischen Rennsportdrama "Le Mans - Gegen jede Chance". Der Film basiert auf einer wahren Geschichte: dem Prestigeduell zwischen dem US-Autobauer Ford und dem italienischen Sportwagenhersteller Ferrari beim halsbrecherischen 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den 60er-Jahren.

Le Mans 66 - Kurzinhalt zum Film

Le Mans 66 - Die Kritik

Mithilfe des brillanten, griechischen Kameramanns Phedon Papamichael taucht US-Regisseur James Mangold ("Walk the Line") diese Männer in goldenes, magisches Morgenlicht und kühles, blaues Zwielicht. Dies sind großartige amerikanische Archetypen, hart gesottene Helden und Draufgänger wie James Garner und Steve McQueen in "Grand Prix" (1966) und in "Le Mans" (1971). Die Drehbuchautoren Jez Butterworth, John-Henry Butterworth und Jason Keller haben eine solide Drei-Akt-Struktur geschaffen, die das Publikum in den Kopf dieser Geschwindigkeitsjunkies bringt. Mit Marco Beltramis Musik, dem Hof- und Hauskomponisten von Wes Craven, bringen die Autos eine verblüffende Energie in das Geschehen, rasen, wirbeln und gehen manchmal auch in Flammen auf.