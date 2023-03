Le Burger eröffnet mit 111 Gutscheinen im Wiener Donau Zentrum

Am Donnerstag den 6. April um 11:11 Uhr eröffnet die Burger-Manufaktur Le Burger eine neue Filiale im Wiener Donau Zentrum. Die bisherige Filiale in dem Einkaufszentrum wird aufgelassen.

"Der Umzug innerhalb des Centers hat einen simplen Grund: Das alte Lokal war einfach zu klein", so die Betreiber Dr. Thomas Tauber und Sohn Lukas zur neuen Filiale von Le Burger im Wiener Donau Zentrum.

180 Sitzplätze in neuem Le Burger in Wiener Donau Zentrum

"2014 sind wir dort mit unserer allerersten Burgermanufaktur gestartet. Was damals als Idee begann, ist heute eine Burgerrevolution, die nicht nur ganz Österreich, sondern auch schon Deutschland erfasst hat. Mittlerweile betreiben wir mehr als ein Dutzend Standorte in Österreich und Deutschland und setzen mit unseren individuellen Burgerunikaten, Steaks und Bowls und dem Verzicht auf Plastik neue Maßstäbe", so die Betreiber weiter.