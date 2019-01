Lawinengefahr: Skigebiet Lackenhof am Ötscher geschlossen

Am Mittwoch wurde das Skigebiet Lackenhof am Ötscher geschlossen. Extremer Schneefall und die sehr große Lawinengefahr - es gilt die höchste Warnstufe - verhinderten einen Betrieb.

Am späten Nachmittag soll die Lawinenkommission erneut tagen. Dann werde entschieden, ob das Skigebiet Lackenhof am Donnerstag wieder öffnen kann. Bis auf Weiteres gesperrt bleibt das nahegelegene Hochkar, das am Montag evakuiert wurde. Die Straße in das Skigebiet war nach wie vor nicht befahrbar.