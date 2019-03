Lawinenabgang auf der Rax: Ein Todesopfer in Niederösterreich

Am Samstag kam es zu einem Lawinenabgang auf der Rax. Eine Person wurde bisher tot aufgefunden, eine weitere schwer verletzt.

Auf der Rax ist am Samstagnachmittag unterhalb des Ottohauses eine Lawine abgegangen, dabei wurden auch Menschen erfasst. Ein Mann starb, eine Frau wurde schwer verletzt.

Die Lawine auf der Rax habe sich unterhalb des Ottohauses im Bereich des Törlgrabens in etwa 1.600 Metern Seehöhe gelöst. Die Nassschneelawine sei sehr weit – bis in eine Höhe von etwa 800 Metern – abgegangen, schilderte Sabine Buchebner-Ferstl von der Bergrettung Reichenau der APA. Zwei Personen, die zu einer etwa zehnköpfigen Gruppe gehörten, wurden von der Lawine erfasst.

Die Gruppe sei gerade am Törlweg unterwegs gewesen. Die beiden Personen, die von der Lawine erfasst wurden, hätten sich unglücklicherweise gerade an einer Stelle befunden, wo der Törlweg in den Graben hineinreicht.