Laut Statistik gibt es 2019 eine ESC-Gewinnerin

Glaubt man der Statistik, müsste der Eurovision Song Contest auch heuer eine Frau als Siegerin hervorbringen. Die Chancen dafür stehen aber schlecht, denn dieses Mal haben die männlichen Teilnehmer die Überhand.

41 Nationen treten beim 64. Eurovision Song Contest in Tel Aviv gegeneinander an. Und wieder wird vor allem von Charisma und musikalischer Qualität abhängen, welcher Song Jury und Publikum begeistert. Dennoch gibt es einige statistische Faktoren, die sich in den vergangenen 63 Ausgaben als Erfolgsgaranten herauskristallisiert haben – nicht zuletzt das Geschlecht.