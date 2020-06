Laufen fürs Klima: 1. Wiener Tree-Athlon im Herbst 2020

Pflichttermin für Laufende und Umweltbewusste: In der Bundeshauptstadt findet im Oktober 2020 der 1. Wiener Tree-Athlon statt - ein Lauf-Event für mehr Bäume und Klimagerechtigkeit.

Im Sommer 2019 starben über 760 Menschen in Österreich an der Hitzewelle. Die Folgen der Klimakrise sind da, und auf katastrophale Art auch in Wien spürbar.

Die Idee hinter dem 1. Wiener Tree-Athlon

Hier kommen die Organisatoren des 1. Wiener Tree-Athlons auf den Plan und beschreiben ihr Anliegen: "Deshalb brauchen wir jetzt einen radikalen Wandel; einen Wandel zurück zur Natur. (...) Wir starten eine neue Aktion: den Treeathlon. Wir haben eine Vision von einem neuen, kühlen, lebenswerten Wien, voller grüner Oasen. Wien soll eine Stadt sein, in der niemand von Hitzewellen und anderen Auswirkungen der Klimakrise bedroht ist. Eine Stadt, in der die Luft immer sauber ist. Eine Stadt, die uns allen gehört und nicht nur den Autos. Eine Stadt voller Bäume, welche das Klima schützen und Wasser speichern. Eine Stadt, die genauso viel CO2 speichert, wie es emittiert: Wien soll klimaneutral sein und somit ein Vorbild für eine nachhaltige Stadtentwicklung."

Begrünen, Bewegen, Begeistern

Die Koordinierung der Begrünung soll den Treeathlon-Veranstaltern zufolge fair, zentral und partizipativ sein, sodass alle Bezirke gleichmäßig von ihren positiven Effekten profitieren und sich jeder Mensch einbringen kann. Schließlich soll sich Wien auch international für Waldschutz und die Regulierung der importierten Abholzung einsetzen. Um diese Vision umzusetzen, basiert der Treeathlon auf drei Disziplinen: Begrünen, Bewegen, Begeistern.



Begrünen:

Der Treeathlon wird Wien in eine grünere und klimagerechte Stadt verwandeln. Durch eine Kooperation mit der Stadt Wien können jährlich Bäume gepflanzt werden. Diese werden durch das soziale Engagement von Schulen oder Altersheimen das ganze Jahr über mitgestaltet. Außerdem sollen im Rahmen des Projekts Präferenzen für Stadtbegrünung eingeholt werden, um eine gerechte und partizipative Gestaltung zu ermöglichen. Die Vorschläge werden den Magistraten übermittelt.

Bewegen:

Um diese ambitionierten Projekte zu finanzieren, wird im Herbst 2020 der erste Treeathlon Lauf stattfinden, welcher daraufhin zu einem jährlichen Ereignis werden soll. Bei diesem Lauf haben die TeilnehmerInnen nicht nur die Möglichkeit, bei den angebotenen Sport- und Kulturaktivitäten dabei zu sein, sondern werden auch Teil einer Bewegung, die die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bewegt. Die Menschen haben die Gelegenheit, aktiv an Workshops teilzunehmen, mitzudiskutieren und ihre individuellen Lösungsansätze für die Klimakrise zu teilen. Sie können Umwelt NGOs und Öko-soziale Partnerunternehmen unterstützen. Der Treeathlon lässt sie auf vielfältige Weise Teil einer Veränderung sein, die nicht nur die Stadt, sondern langfristig auch die Welt bewegen wird.



Begeistern:

Der Treeathlon ist der Lauf zu einer Vision. Diese Vision soll den Menschen Hoffnung und Mut machen, dass eine Zukunft ohne Klimawandel möglich ist. Man will auf vielfältige Weise zeigen, wie effektiv Bäume sind, um eine Stadt zu kühlen, wie wichtig die Wälder sind, um den Klimawandel aufzuhalten, aber auch wie dringlich ein gesellschaftlicher Wandel

benötigt wird. Die „Scientists for future“ werden am Tag des Treeathlons die Sicht der Wissenschaft präsentieren. Aber es bleibt nicht nur bei diesem einen Tag. Durch pädagogische Workshops an Schulen wird das ganze Jahr

über das Umweltbewusstsein der SchülerInnen gestärkt werden.

Eckdaten zum 1. Wiener Treeathlon-Lauf

Der Treeathlon Lauf

Ort: Einsiedlerpark und Umgebung, Margareten, 1050 Wien

Datum: Aufgrund von COVID-19: Voraussichtlicher Termin am 18.10.20



Zeitplan:

17.10.20: Aufbau und Vorbereitung

18.10.20:

o 8:00 Uhr: Beginn der Vorbereitungen

o 11:00 Uhr: Beginn der Veranstaltung: Infostände, Musik, Workshops, Essen

o 14:00- 17:00 Uhr: Rundenlauf

o 17:30 Siegerehrung und Beginn Abbau

o ab 18:00 Uhr: offizielles Ende der Veranstaltung

o 22 Uhr Ende des Abbaus und Reinigung und letzte Kontrolle des Geländes



Programmpunkte:

● Von 11 bis 18 Uhr: Infostände und Workshops verschiedener Partner (NGOs, Partnerunternehmen, etc.)

● Reden und Verlautbarungen vom Treeathlon-Team

● zwischenzeitlich vereinzelt Musikauftritte

● 14 - 17 Uhr Rundenlauf

● 17:30 Siegerehrung

● 18:00 Verlautbarung des Ergebnisses, offizielles Ende



Highlights des Events:

● Teilnehmerinnen laufen eine gewisse Strecke (1,2 km lang). Je mehr Runden gelaufen werden, desto mehr wird von Großspenderinnen und Sponsorinnen gespendet.

● Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit, sich als Team für einen Staffellauf anzumelden.

● Kinderbetreuung wird tagsüber angeboten.

● Teilnehmerinnen müssen bei der Anmeldung deren CO2-Fußabdruck berechnen. Je nach Ergebnis wird ihnen eine Spende für die Teilnahme vorgeschlagen (zwischen 10€ und 30€- abhängig von höhe des Fußabdrucks)

● Bei der Anmeldung können Teilnehmerinnen aktiv mitentscheiden wo am wichtigsten Bäume in Wien gebraucht werden! Bei der anschließenden Pflanzung wird (abhängig davon wie viel Geld eingenommen wird) darauf Rücksicht genommen

● In der Mitte des Parks erhält man einen Einblick in die Treeathlon- Utopie: In der grünen Oase ist eine Bühne aufgebaut, auf der musikalische Darbietungen und Reden stattfinden werden. Außerdem finden Workshops von NGOs wie Greenpeace und Generation Earth statt und bei verschiedenen Infoständen kann man sich auf vielfältige Weise über aktuelle klimapolitischen Themen informieren.

● TeilnehmerInnen können eine Petition für Stadtbegrünung und Waldschutz unterschreiben, im Bezug zur Wien Wahl im Oktober 2020.

Ziele des 1. Wiener Treeathlons

● 1000 TeilnehmerInnen

● 30 000 Euro einnehmen

● 10 Workshops-/ Infostände von Partner- Organisationen und Sponsoren

● Politische Aufmerksamkeit durch Anwesenheit von Medien, Partei-

Spitzenkandidatinnen.

● Konkrete Kampagnen Punkte über Stadtbegrünung und globaler Waldschutz von allen Parteien für die Wien Wahl.



"Die Zeit läuft uns weg, aber wir laufen schneller. Also lauft mit uns, beim

Treeathlon!" Details und weitere Infos zum Event finden Sie auf der Tree-Athlon-Website.

Alles zum Thema Laufen in Wien finden Sie in unserem Special.