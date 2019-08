Laufen für die Krebsforschung im Alten AKH in Wien

Am 5. Oktober 2019 darf im Alten AKH wieder gelaufen werden. Je mehr Runden man dabei dreht, desto mehr Geld kommt zusammen. Die Einnahmen kommen dabei der Krebsforschung zugute.

Geld für Krebsforschungsprojekte

Der Erlös geht zur Gänze in eines der Krebsforschungsprojekte, die an der MedUni Wien durchgeführt werden. Zurzeit werden zehn wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, die aus den Mitteln des Krebsforschungslaufs finanziert werden, gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Die Auswahl der Projekte erfolgte durch eine international besetzte ExpertInnen-Jury. Seit dem ersten Lauf, der 2007 stattgefunden hat, konnten insgesamt 42 wichtige Forschungsprojekte mit Unterstützung der Läufer und der Firmen, die am Krebsforschungslauf teilnehmen, ermöglicht werden.