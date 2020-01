Laudamotion will seinen Betriebsrat spalten

Laudamotion will bei den Betriebsräten Piloten und Kabinenpersonal trennen. Laut Gewerkschaft vida sei das aber gesetzlich nicht erlaubt.

Laudamotion erkennt Personalvertretung nicht an

Die österreichische Ryanair-Tochtergesellschaft Laudamotion hat derzeit eine gemeinsame Vertretung des fliegenden Personals, wobei die Lauda-Geschäftsführung die jüngste Betriebsratswahl nicht anerkennt und vor dem Landesgericht Korneuburg anficht. Der erste Prozesstermin findet am 18. März 2020 statt. "Aus unserer Sicht ist diese Betriebsratswahl nichtig", so die Unternehmenssprecherin am Mittwoch zur APA.