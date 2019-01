Laudamotion will 2019 über fünf Millionen Passagiere befördern

Die Fluglinie Laudamotion hat seine Erwartungen für 2019 etwas höher gesetzt. Dieses Jahr sollen mehr als fünf Millionen Passagiere transportiert werden.

Die seit vorigem Sommer mehrheitlich dem irischen Billigflugunternehmen Ryanair gehörende österreichische Laudamotion hat im zweiten Jahr nach ihrer Gründung einen Wachstumssprung vor. Von mehr als 3 Millionen beförderten Passagieren in den ersten zehn Monaten ihres Bestehens im Jahr 2018 will man 2019 auf “über 5 Millionen” Fluggäste kommen.

Wien als Hauptquartier

Das hat Laudamotion am Donnerstag mitgeteilt. Bisher war von 5 Millionen Passagieren für 2019 die Rede gewesen. Geschäftsführer Andreas Gruber geht davon aus, dass mit den zusätzlichen Airbus-Flugzeugen, die 2019 ausgeliefert werden, ein Passagierwachstum von “mindestens 70 Prozent gewährleistet” sein wird. Zur Zeit werden Flüge in mehr als 50 Destinationen in 19 Ländern angeboten. Das Hauptquartier ist in Wien, weitere Basen sind in Düsseldorf, Stuttgart und Palma. 2019 sollen weitere Strecken beflogen werden.