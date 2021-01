Laudamotion-Klauseln für kostenpflichtige Sitzplatzreservierung sind gesetzeswidrig

Einen Erfolg hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) zu verbuchen, der im Auftrag des Sozialministeriums die Laudamotion GmbH geklagt hatte. Es ging um Zusatzgebühren für Eltern, die mit Kindern reisen.

Kinder müssen von Erwachsenen begleitet werden - Sitzplatzreservierung kostet jedoch extra

Eine Klausel sieht für Erwachsene, die mit einem Kind reisen, das jünger als 12 Jahre ist, eine kostenpflichtige Sitzplatzreservierung vor. Da Kinder unter 12 den AGB der Laudamotion zufolge von einem Erwachsenen begleitet werden und neben diesem sitzen müssen, fällt diese zusätzliche Reservierungsgebühr in jedem Fall an. Für das LG Korneuburg ist diese Regelung unzulässig. Es wird hier für eine zwingend in Anspruch zu nehmende Leistung, die eine vertragliche Nebenleistungspflicht der Laudamotion festlegt, ein gesondertes Entgelt abverlangt. Die Klausel ist gröblich benachteiligend, weil Reisenden mit Kindern durch diese obligatorische Sitzplatzreservierung höhere Kosten entstehen.