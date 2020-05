Laudamotion: Gewerkschaft ließ Ultimatum verstreichen

Die Gewerkschaft vida ließ das Ultimatum von Laudamotion verstreichen und nahm die Gehaltskürzungen bei rund 300 Lauda-Mitarbeitern nicht an. Nun droht die Auflösung der Fluggesellschaft.

Gewerkschaft will sich nicht erpressen lassen

Die vida werde sich "nicht erpressen lassen und keinen KV unterzeichnen, der mit 848 Euro Netto-Einstiegsgehalt für FlugbegleiterInnen klar unter der Mindestsicherung in Wien (917 Euro) und noch deutlicher unter der aktuellen Armutsgefährdungsschwelle 2019 von 1.259 Euro im Monat für eine Person liegt", so die Position von Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, vor einigen Tagen. Im Übrigen gebe es keinen Zeitdruck, weil Laudamotion ohnehin die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt habe und daher Geld vom österreichischen Steuerzahler erhalte.