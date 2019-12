Latte Igel und der magische Wasserstein - Kritik und Trailer zum Film

Mit einer vor mehr als 60 Jahren geschriebenen Abenteuergeschichte eines Igelkindes will der Animationsfilm "Latte Igel und der magische Wasserstein" in der Vorweihnachtszeit verzaubern. Nach dem Buch des finnischen Autors Sebastian Lybeck dreht sich die Geschichte um ein kleines, wildes und eigensinniges Igelmädchen.

Ein kleines Igelmädchen will seinen Wald vor einer drohenden Dürre retten und geht mutig auf eine Abenteuerreise zum Land der Bären: Der Kinderbuchklassiker "Latte Igel und der magische Wasserstein" hat es ins Kino geschafft - zu sehen ab Mittwoch.

Latte Igel und der magische Wasserstein - Kurzinhalt zum Film

Die Geschichte um Latte Igel ist schon mehr als 60 Jahre alt. Der Finne Sebastian Lybeck hatte sie sich damals als junger Mann aus purer Geldnot ausgedacht. Mit der Erzählung von dem kleinen Igel, der mit einem Eichhörnchen Abenteuer erlebt, schrieb Lybeck in wenigen Tagen dann aber einen Kinderbuch-Klassiker. Nun kommt die Verfilmung des ersten Bands der Buchreihe in die Kinos.

"Latte Igel und der magische Wasserstein" nimmt das Publikum mit auf eine Reise in den Wald. Die Tiere dort machen sich Sorgen: Ihr Wasservorrat ist fast erschöpft, der Bach seit langer Zeit ausgetrocknet. Und als das Igelmädchen Latte Igel und Eichhörnchen Tjum aus Versehen dann auch noch den größten Kürbis zerstören und der wertvolle Wasservorrat in der Erde versickert, ist das Drama groß. Schuld ist wie immer das störrische Igelmädchen. Davon sind zumindest Rehe, Wildschweine, Hasen und Eichhörnchen überzeugt.

Da erzählt der weise Rabe Korp von einem Bärenkönig, der vor einiger Zeit den magischen Wasserstein gestohlen haben soll. Mit dem Quellwasser spendenden Stein, den ein tapferer Held zurückholen müsste, wären alle Probleme gelöst, ist der Rabe sicher. Das sieht Latte Igel als ihre Chance. So könnte sie die Tiere des Waldes retten und nebenbei noch allen zeigen, dass sie eben doch zu was nutze ist. Sie bricht mit dem gutmütigen, aber etwas ängstlichen Eichhörnchen Tjum auf - und gemeinsam bestehen sie so manches Abenteuer.