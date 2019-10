Lassallestraße wird saniert: Bauarbeiten in Wien-Leopoldstadt

Aufgrund von Sanierungsarbeiten der Fahrbahn kommt es ab 3. Oktober in der Lassallestraße zu einer Baustelle. Mehr dazu hier.

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2019, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach Aufgrabungen und wegen Zeitschäden mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten in der Lassallestraße etwa auf Höhe der Radingerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts im 2. Bezirk.