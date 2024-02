Lärm bei Tag und Nacht: Sanierung der JA Josefstadt belastet Insassen schwer

Die derzeit laufende Bestandssanierung der JA Josefstadt in Wien bedeutet für die Insassen laut Volksanwaltschaft eine enorme Belastung. Den damit einhergehenden Lärm müssten Menschen, "die dort Tag und Nacht eingesperrt sind", aushalten.

Bestandssanierung der JA Josefstadt für Insassen und Personal belastend

Schizophrene leiden besonders unter Baulärm

Die Kapazitäten in Göllersdorf dürften aber nicht ausreichen: laut Kastner sind derzeit rund 80 Maßnahmenvollzug-Fälle in der JA Josefstadt untergebracht. "Das sind psychisch kranke Menschen, auch Menschen, die unter Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises leiden. Sie müssen sich vorstellen, wenn da neben ihnen der Presslufthammer geht, was das für die auch vom Leidensdruck her bedeutet, das können wir uns gar nicht ausmalen", gab Kastner zu bedenken.