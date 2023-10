"Längst überfällig": Wiener Straflandesgericht und Justizanstalt werden saniert

Das Wiener Straflandesgericht und die Justizanstalt Josefstadt werden derzeit bei laufendem Betrieb saniert. Bereits seit September werden die Gerichtsverhandlungen in provisorischen Sälen durchgeführt.

Sanierung des Wiener Straflandesgericht und der Justizanstalt startet

Bei einem Pressetermin am Mittwoch in Wien wurde das Großprojekt vorgestellt. Der Umbau bedeute eine "große Herausforderung und Belastung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", sagte Alma Zadić (Grüne). Bereits seit Jahrzehnten werde über die Notwendigkeit der Sanierung gesprochen, sie sei froh, dass es nun soweit ist.

Umfassende Sanierung kostet 250 Millionen Euro

Bereits vor rund 190 Jahren erfolgte die Grundsteinlegung der historischen Bauwerke. Die Nettoraumfläche der beiden miteinander verbundenen Gebäude beträgt rund 107.500 Quadratmeter. "Das Parlament ist mit rund 55.000 Quadratmeter halb so groß", sagte Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der Gebäudeeigentümerin Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Das Gericht hat eine Fläche von rund 45.000 Quadratmeter, die Justizanstalt 61.000. Über 110 Sanierungseinzelmaßnahmen werden in den nächsten Jahren umgesetzt, rund 3.000 Fenster getauscht, mehr als 100 ausführende Gewerke sind in den acht Bauphasen in der Justizanstalt und vier im Gericht beauftragt. 40 Prozent der Kosten entfallen auf die Haustechnik, die komplett erneuert wird, erläuterte Gleissner. Auch Gründächer sollen errichtet werden. Die Sanierung werde auf jeden Fall eine "große Herausforderung für alle, die hier arbeiten", sagte Gleissner. Die ausführenden Architekten sind Arge YF und Atelier 23.