Langzeitarbeitslosigkeit: So sieht der SPÖ-Appell aus

Die SPÖ hat im Hinblick auf die Langzeitarbeitslosigkeit Forderungen vorgebracht. Die Aktion "Sprungbrett" wird von SPÖ-Seite als "Marketingschmäh" abgetan.

Langzeitarbeitslose: SPÖ-Muchitsch kritisiert Regierung

Er störte sich am Mittwoch vor Journalisten in Wien daran, dass die türkis-grüne Bundesregierung Langzeitarbeitslose "bis dato eindeutig zurückgelassen" habe. Dank AMS sei es über die vergangenen Jahre aber stets gelungen, rund 50.000 Langzeitarbeitslose wieder in die Beschäftigung zu bringen - sogar im Coronajahr 2020. Genau diese Zahl sehe die "Aktion Sprungbrett" auch vor, so Muchitsch, der bei dieser Aktion klare Aussagen zu Zielen und Vorgehen vermisste.

Ansicht von Muchitsch zu Langzeitarbeitslosen

"Es braucht zusätzliche Schritte, um arbeitswillige Langzeitbeschäftigungslose wieder in Jobs zu bringen", forderte Muchitsch. Der Saldo an Langzeitarbeitslosen müsse mittelfristig bis Ende 2022 vom derzeitigen Höchststand von rund 142.000 auf 92.000 reduziert werden. Dazu reiche es aber nicht, jährlich rund 50.000 wieder in Beschäftigung zu bringen, da es tendenziell einen Anstieg gebe. "Wir müssen 100.000 in nächsten 18 Monaten in Jobs bringen, damit wir auf 92.000 runter kommen."