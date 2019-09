Lange Nacht der Museen im Wiener Hofmobiliendepot

Bei der "Lange Nacht der Museen" am Samstag, den 5. Oktober kann die Möbelsammlung des Wiener Hofmobiliendepots im Rahmen von Kurzführungen um 18, 20, 22 Uhr und um Mitternacht erkundet werden.

Blick hinter die Kulissen

In den hauseigenen Werkstätten des Hofmobiliendepots sorgt die Bundesmobilienverwaltung für die Restaurierung der Möbel. Eine Besonderheit der Bundesmobilienverwaltung ist, dass sie bis heute für die Ausstattung des offiziellen Österreich verantwortlich ist. Sie rollt unter anderem die roten Teppiche für Staatsbesuche aus, stellt das Mobiliar für Staatsempfänge bereit und deckt die Tafeln bei Staatsdiners. Die Führung "Die Couch des Kaisers", die um 18.15 und 20.15 Uhr stattfindet, ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen des Hofmobiliendepots und führt in zwei Depots, in denen die Ausstattung für Staatsbesuche lagert.