"Lange Nacht der Chöre" findet heuer online statt

Die "Lange Nacht der Chöre" kann heuer nicht gewohnt stattfinden. Sie wird am 20. Mai ins Internet abwandern.

Für viele gehörte sie in den vergangenen Jahren zum fixen Musikkalender: Die "Lange Nacht der Chöre" sollte auch heuer am 20. Mai mit Konzerten in Salzburg, Klagenfurt, Graz und Wels die Stimmkraft ihrer Protagonisten zur Schau stellen. Aufgrund des Coronavirus kann der vom Chorverband Österreich veranstaltete Auftrittsreigen aber nicht wie geplant stattfinden, sondern wandert ins Internet ab.

"Lange Nacht der CHORantäne" am 20. Mai

Dort steigt nun am 20. Mai ab 20 Uhr eine "Lange Nacht der CHORantäne", wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Diese wurde vom Chorverband gemeinsam mit seinen neun Landesverbänden sowie dem Südtiroler Chorverband initiiert. Somit kommen Chöre aus ganz Österreich und Südtirol via YouTube-Multikanal-Video in die Wohnzimmer der Zuschauer.