Landwirtschaft: Österreich könnte sich theoretisch selbst ernähren

Österreich produziert genug Getreide, Zucker, Rindfleisch und Milch für seine Bevölkerung. Auch ausreichend Bier und Wein ist vorhanden. Schlechter sieht es bei Öl, Obst, Gemüse und Reis aus.

Die österreichische Landwirtschaft kann das Land gut mit heimischen Lebensmitteln versorgen. Der Eigenversorgungsgrad bei Getreide, Kartoffeln, Zucker, Rind- und Schweinefleisch, Kuhmilch, Bier und Wein ist sehr gut. "Aber es gibt Bereiche wo die Selbstversorgung nicht gegeben ist", warnte Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich am Donnerstag.

Die aktuelle Corona-Krise verdeutliche die Wichtigkeit einer ausreichenden Lebensmittelversorgung im Inland. "Es lohnt sich, im Detail genauer hinzuschauen, wie es um die Selbstversorgung in Österreich steht und nach der Krise Lehren daraus zu ziehen, wie wir krisenfester werden", so Langer-Weninger in einer Presseaussendung.