Landtagswahl Steiermark 2020: Schützenhofer als Spitzenkandidat für ÖVP

Im Frühjahr 2020 finden die Landtagswahlen statt. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhofer wird als Spitzenkandidat der ÖVP antreten.

Dies gab Schützenhöfer am Freitag bekannt. Der LH hatte in der Vergangenheit auf entsprechende Pressefragen stets betont, dass nichts gegen eine Kandidatur als ÖVP-Spitzenmann bei der steirischen Landtagswahl spreche, wenn “Gott will und die Gesundheit passt”.