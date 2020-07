Landeverbote für Flugzeuge aus 18 Ländern aufgehoben

Bisher gab es Landeverbote für Flugzeuge aus 18 Ländern. Diese wurden nun aufgehoben.

Flughafen Wien begrüßt Aufhebung der Landeverbote

Der Flughafen Wien begrüßte in einer Aussendung die Aufhebung der Landeverbote, die zu einer Verlagerung der Reiseströme führten und damit dem Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich schaden würden. Mit den geltenden Einreiseregeln sei "größtmögliche Sicherheit und bestmögliche Reisefreiheit gewährleistet". Die Landeverbote hatten auch deutliche Auswirkungen auf das Streckennetz der Austrian Airlines.

Aktuell Reisewarnung für 31 Staaten

AUA nimmt Chicago-Flug wieder auf, Shanghai muss warten

Österreich hat corona-bedingte Landeverbote für Flugzeuge aus 18 Ländern auslaufen lassen. Das kommt in Österreich hauptsächlich der AUA (Austrian Airlines) zugute - auch auf der Langstrecke.

Landeverbote für viele Länder ausgelaufen

Am Mittwochabend hat die Bundesregierung angekündigt, dass die Landeverbote für Flüge aus Ägypten, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien sowie Großbritannien, Schweden und der Ukraine zum (heutigen) 31. Juli auslaufen. Das machte auch der AUA die Wiederaufnahme der Destinationen in das Flugprogramm möglich. Die am Montag erlassene neue Einreiseverordnung gilt weiterhin.