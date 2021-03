Landeverbot für Flüge aus Brasilien und Südafrika verlängert

Das Landeverbot für Flüge aus Brasilien und Südafrika ist erneut um zwei Wochen verlängert worden und nun vorerst bis 4. April in Kraft, wie das Verkehrsministerium am Freitag mitteilte.

Die Verbote waren erlassen worden, um die Verbreitung von Coronavirus-Mutationen einzudämmen bzw. zu verhindern. Das Landeverbot für Flüge aus Großbritannien läuft hingegen am Sonntag aus und wird nicht verlängert, wie das Außenministerium bereits am Donnerstagabend mitteilte.

Landeverbot für Flüge aus Großbritannien endet

Maßnahmen wie "flächendeckendes Testen und die voranschreitenden Impfungen" würden nun ein Aufheben des Verbots für Großbritannien möglich machen, sagte der Staatssekretär im Verkehrs- und Klimaministerium, Magnus Brunner (ÖVP), in einem Statement für die APA. Brunner hatte die Landeverbote in der Vergangenheit kritisiert.

Das Landeverbot für Großbritannien trat am 21. Dezember des Vorjahres in Kraft, am 28. Dezember folgte jenes für Südafrika, Passagierflugzeuge aus Brasilien dürfen seit 25. Jänner nicht mehr in Österreich landen.