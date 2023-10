Länder fordern weiter neuen Verteilungsschlüssel für Finanzausgleich

Am Donnerstag haben sich die Finanzreferenten der Bundesländer in Klagenfurt über die Details des Finanzausgleichs beraten.

Zusätzliche Mittel bei Finanzausgleich sollen in Ertragsanteile übergehen

"Am Ende der Finanzausgleichsperiode (2024 bis 2028, Anm.) wird eine Schlüsseländerung kommen", sagte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Die vereinbarten zusätzlichen Mittel für die Länder - die auch noch großteils valorisiert werden - werden am Ende in eine Änderung des Verteilungsschlüssels zwischen Bund und Ländern bzw. Gemeinden übergehen. Wallner argumentiert, dass man es in den besonders dynamischen Bereichen Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung nicht mit Anschubfinanzierungen sondern mit Dauerkosten zu tun habe. "Das muss in die Ertragsanteile übergehen." Bei entsprechender Valorisierung würde das eine Verschiebung von zwei Prozent zu den Ländern bedeuten, so Wallner. Das Wifo werde mit einer laufenden Evaluierung beauftragt.