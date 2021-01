Lainzer Tiergarten startet in die neue Saison

Auf rund 38 Kilometern gibt es im Lainzer Tiergarten Gelegenheit, Erholung und Abwechslung zu kombinieren. Nun startet das Naturschutzgebiet in die neue Saison.

Waldspielplätze, Lagerwiesen und Rasthäuser sowie wechselnde Ausstellungen in der Hermesvilla locken jedes Jahr rund 800.000 Besucher in den Lainzer Tiergarten. Ab März zeigt sich auch die langsam wieder aufblühende Tier- und Pflanzenwelt. "Dieses einzigartige Erholungsgebiet bietet für Groß und Klein ein beeindruckendes Freizeitangebot und lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen", so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.