Lainzer Tiergarten lädt am 13. Oktober zum Obstbaumtag

Am Samstag dreht sich im Lainzer Tiergarten alles um alte Obstbaumsorten und regionstypische Obstgehölze können erworben werden.

Vor Ort gibt es kulinarische Schmankerl aus der Region und Obstsäfte aus dem Wienerwald sorgen für Erfrischung. Kinder haben die Möglichkeit, spielerisch ihr Wissen rund um die Flora im Wienerwald zu erweitern. Der Obstbaumtag zeigt, welch großes Angebot an verschiedenen Obstsorten es allein in Wien gibt und welche Sorten am jeweiligen Standort am besten gedeihen.