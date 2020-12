Lainzer Tiergarten in Wien öffnet ab sofort alle Tore

"Wir öffnen ab sofort alle Tore des Lainzer Tiergartens, damit der Zugang für Groß und Klein aus allen Teilen Wiens so einfach wie möglich ist", betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

"Gerade in Zeiten von Corona bieten Wiens grüne Erholungsgebiete wie der Lainzer Tiergarten eine gute Möglichkeit, sich in der Natur zu bewegen, auf andere Gedanken zu kommen und frische Luft zu tanken!", so

Czernohorszky. Konkret öffnen nun auch das Pulverstampftor und das Laaber Tor ihre Pforten - und das zusätzlich zu den bereits geöffneten vier Toren (Lainzer Tor, Nikolaitor, St. Veiter Tor und Gütenbachtor).