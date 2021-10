Lainzer Tiergarten in Wien auch im Winter geöffnet

Der Lainerz Tiergarten bleibt auch 2021 täglich über den Winter für Besucher geöffnet. Das Naturschutzgebiet bietet für Wanderlustige und Naturfreunde Erholung.

Lainzer Tiergartenen ein Naturschutzgebiet in Wien

Der Lainzer Tiergarten liegt im Westen von Wien und ist rund 2.450 Hektar groß. 1941 wurde der Lainzer Tiergarten dank der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft mit einer Vielfalt an seltenen und geschützten Tieren und Pflanzen zum Naturschutzgebiet erklärt. Seit 2005 ist der Lainzer Tiergarten mit seinen zahlreichen naturbelassenen Bächen als Pflegezone des Biosphärenpark Wienerwald besonders geschützt. Jährlich zieht es rund 1 Million Besucher*innen zur Erholung und zur Freizeitbeschäftigung in das ehemalige Jagdgebiet des Kaiserhauses.

Früher privates Jagdgebiet der Habsburger - heute für alle offen

"Einst war der Lainzer Tiergarten privates Jagdgebiet der Habsburger, in den letzten hundert Jahren wurde er jedoch zu dem einzigartigen Naturschutz- und Erholungsgebiet von heute. Neben Laufstrecken und Wanderwegen bietet der Lainzer Tiergarten auch zwei Naturerlebnispfade, Waldspielplätze und schöne Aussichtspunkte" so Forstdirektor Andreas Januskovecz. Ob sich die ganzjährige Öffnung des Lainzer Tiergartens in irgendeiner Form auf die neuen Bewirtschaftungsformen im Dauerwald (Wald mit Bäumen aller Altersklassen) und im Wildtiermanagement auswirkt, wird per Monitoring begleitend festgestellt.