Lagerhalle in Wien-Floridsdorf brannte: Cobra schoss Gasflasche auf

Die Wiener Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einem Brand einer Lagerhalle ausrücken. Das Gebäude in Wien-Floridsdorf stand leer, das Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen konnte verhindert werden.

In Wien-Floridsdorf ist am Montag eine leer stehende Lagerhalle in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.00 Uhr in die Ruthnergasse alarmiert. "Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand", berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Die Flammen waren rasch unter Kontrolle, jedoch rückte die Polizeisondereinheit Cobra an, um eine Gasflasche im Einsatzbereich aufzuschießen. Die Brandursache war noch unklar, verletzt wurde niemand.