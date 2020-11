Lage in NÖ-Spitälern: "Wir brauchen jedes Bett"

Die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie wird für die niederösterreichischen Spitäler zunehmend zur Belastungsprobe. "Die Leute wissen nicht, wie wir zu kämpfen haben", betonte Erwin Schwaighofer, ärztlicher Direktor des Landesklinikum Scheibbs am Mittwoch bei einem Pressegespräch

Lage in niederösterreichischen Spitälern "sehr ernst"



"Die Lage in unsere Kliniken ist sehr ernst, es ist eine unglaublich herausfordernde Zeit", erklärte auch LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP). "Wir brauchen eine Trendwende bei den Infektionszahlen, die nur dann kommt, wenn sich alle an die Maßnahmen halten", appellierte er. Pernkopf habe "absolut kein Verständnis dafür", das Virus mit anderen Krankheiten zu vergleichen. "Ich habe es noch nie erlebt, dass wegen der Grippe Operationen verschoben werden mussten oder Intensivstationen überfüllt waren", hielt er fest.

Zweite Corona-Welle: Personal stoße an seine Grenzen

Die zweite Coronavirus-Welle sei aufgrund der um ein vielfaches höheren Zahl der Neuinfizierten auch nicht mit der im Frühjahr zu vergleichen, so der Politiker. Zwar habe man in den vergangenen Monaten weitere Beatmungsgeräte beschafft, das Personal stoße jedoch an seine Grenzen. "Niemand ist vor Unfällen oder plötzlichen Krankheiten gefeit. Es kann jeden treffen, der rasch eine Intensivbehandlung benötigt", betonte Pernkopf in Bezug auf die Bettenkapazitäten der Spitäler.