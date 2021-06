Längere Frist für Corona-Hilfen für Gemeinden

Die Regierung verlängert die Antragsfrist für Coronahilfen für Gemeinde bis Jahresende 2022.

Die Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat die Antragsfrist für die Corona-Hilfen für Gemeinden bis Jahresende 2022 verlängert. Der Gemeindebund begrüßte die Maßnahme in einer Aussendung. "Damit können viele Gemeinden bei der Planung ihrer kleinen und größeren Projekte entlastet werden", reagierte Präsident Alfred Riedl in einer Aussendung.