Länger offen: Lebensmitteleinkauf auch wieder für Spätentschlossene möglich

Gute Nachrichten für alle, die sich nach den Vor-Corona-Öffnungszeiten sehnen: Mit dem Ende des Lockdowns wird ab Mittwoch wieder länger Zeit sein, spät noch ein paar Zutaten für das selbstgekochte Essen zu holen.

Spar, Rewe (Billa, Penny) und Hofer kehren am 19. Mai zu ihren Vor-Corona-Öffnungszeiten zurück, Lidl am 20. Mai. Wie lange die Geschäfte offen haben, ist aber weiter regional unterschiedlich. Wer sich nach der langen Zeit mit verkürzten Öffnungszeiten nicht mehr so genau erinnert, sollte auf den Homepages der Ketten nachschauen.