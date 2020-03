Lady Business - Kritik und Trailer zum Film

Mia (Tiffany Haddish) und Mel (Rose Byrne) sind zwei Frauen, die es geschafft haben: Beste Freundinnen, die mit Herz und gutem Aussehen durchs Leben gehen und ihr eigenes Kosmetiklabel aufgebaut haben. Doch eines Tages müssen sie sich der bitteren Wahrheit stellen - ihr Unternehmen ist hoch verschuldet. Da kommt Claire Luna (die hübsch überdrehte Salma Hayek) wie gerufen, eine Industriegigantin, die den beiden in Aussicht stellt, mit einem großen Investment einzusteigen.

Lady Business: Kurzinhalt zum Film

Lady Business: Die Kritik

"Lady Business" kommt am Ende trotz einer schlanken Laufzeit von gut 80 Minuten wie eine Pflichtübung daher, denn natürlich ist von Anfang an klar, dass die beiden Frauen lernen werden, dass astronomischer beruflicher Erfolg nicht so wichtig ist. Und doch: Wer an einem Regentag Lust auf eine Komödie hat, die mit charmanter Besetzung Hollywoods Standard-Message zum riesigen Wert von Freundschaft unter Frauen predigt, ist hier gut bedient.