Die Polizei fasste eine Ladendiebin am Wiener Hauptbahnhof. ©APA

Ladendiebin schlug am Wiener Hauptbahnhof gleich mehrmals zu

Für eine 43-Jährige klickten am Donnerstag am Wiener Hauptbahnhof die Handschallen, nachdem sie gleich drei Diebstähle in einem Lebensmittelgeschäft beging.

Eine 43-jährige ungarische Staatsangehörige wurde am 15. Februar am Wiener Hauptbahnhof von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie diese diverse Gegenstände aus einem Lebensmittelgeschäft gestohlen haben soll.

Diebstahl am Wiener Hauptbahnhof: 43-Jährige auf frischer Tat ertappt

Der Ladendetektiv hielt die Tatverdächtige an und alarmierte die Polizei. Am selben Tag soll es zu zwei weiteren Vorfällen, einem versuchten und einem vollendeten Diebstahl, durch die 43-Jährige im selben Geschäft gekommen sein.