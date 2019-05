Ladendiebin nach Attacke auf Detektiv in Wien-Neubau festgenommen

Am Samstag kam es in einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau zu einem Diebstahl. Als der Detektiv eingriff, wurde dieser von der Ladendiebin attackiert.

Eine 34-Jährige ist am Samstag den 4. Mai 2019 gegen 15:35 Uhr in einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau von einem Detektiv beim Stehlen von Schmuck beobachtet worden. Als der Mann einschritt, schlug die Staatenlose mit Fäusten auf ihn ein. Ein sich außer Dienst befindlicher Offizier der Polizeidirektion wurde auf das Geschrei der Frau aufmerksam und schritt ein. Eine Streife nahm die Diebin schließlich fest.