Die Wiener Polizei nahm in Döbling eine Ladendiebin fest

Die Wiener Polizei nahm in Döbling eine Ladendiebin fest ©APA (Sujet)

Die Wiener Polizei nahm in Döbling eine Ladendiebin fest ©APA (Sujet)

Ladendiebin mit präpariertem Mantel in Wien-Döbling erwischt

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Heiligenstädter Straße zu einem Ladendiebstahl. Die Diebin hatte sich auf ihr illegales Vorhaben offenbar vorbereitet.

Angestellte einer Supermarktfiliale verständigten am Mittwoch gegen 16:30 Uhr wegen einer mutmaßlichen Ladendiebin die Polizei. Eine 35-jährige Ungarin soll versucht haben, das Geschäft mit Waren verlassen zu haben, ohne diese zu bezahlen.

Ware in präpariertem Mantel versteckt - Festnahme