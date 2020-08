Ladendiebin in Wien-Favoriten gefasst

Am Mittwoch klickten für eine Ladendiebin in Wien-Favoriten die Handschellen, nachdem sie ein Parfum aus einer Drogerie mitgehen lassen wollte.

Am 12. August verständigte ein Ladendetektiv einer Drogeriefiliale in der Favoritenstraße gegen 12.00 Uhr die Polizei und gab an, eine Frau beim Diebstahlsversuch eines Parfums beobachtet zu haben.