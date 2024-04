Am Donnerstag konnte die Polizei einen Ladendieb in Wien-Favoriten festnehmen.

Gestern Abend wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Favoriten alarmiert, weil der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäfts einen Mann beobachtet haben soll, wie dieser mehre Gegenstände in seinen Rucksack steckte und anschließend den Kassabereich passierte, ohne zu bezahlen.

52-Jähriger in Wien-Favoriten festgenommen

Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 52-jährige Tatverdächtige (Sta.: Polen) in den letzten Wochen und Monaten als Tatverdächtiger wegen weiterer Ladendiebstähle aufscheint. In weiterer Folge wurde der 52-Jährige wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung und wird im Laufe des Tages einvernommen.