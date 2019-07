Ladendieb in Wien-Favoriten festgenommen

Für einen 25-Jährigen klickten am Dienstagnachmittag in der Favoritenstraße die Handschellen, nachdem er Waren aus einem Drogeriemarkt stehlen wollte.

Ein Tatverdächtiger versuchte am 9. Juli gegen 13.00 Uhr Waren im Wert von ca. 300 Euro aus einem Drogeriemarkt in der Favoritenstraße in Wien-Favoriten zu stehlen.