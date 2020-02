Ladendieb flüchtet in Meidling durchs Fenster und verletzt drei Polizisten

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Meidling zu einem Ladendiebstahl. Als der Langfinger geschnappt wurde, ergriff er auf ungewöhnlichem Wege die Flucht.

Ein 26-jähriger gebürtiger Tunesier wurde geschnappt, als er gegen 14:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft auf der Meidlinger Hauptstraße mehrere Gegenstände gestohlen hatte. Der junge Mann wurde zur Feststellung seiner Identität in ein Büro des Geschäfts verbracht.

Flucht durchs Fenster - drei Polizisten verletzt

Dort sprang der mutmaßliche Dieb plötzlich auf und flüchtete durch das Fenster. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn Polizisten anhalten, woraufhin sich der Mann jedoch mit Faustschlägen und Tritten zur Wehr setzte. Drei Polizisten erlitten Verletzungen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Festnahme und Anzeigen für Ladendieb