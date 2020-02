Ladendieb flog in Apotheke in Wiener Mariahilfer Straße auf

Am Mittwoch hielt eine Ladendetektivin einen 69-Jährigen fest, der Kosmetikartikel in einer Apotheke in der Mariahilfer Straße stehlen wollte.

Eine Ladendetektivin bemerkte am 19. Februar gegen 14.15 Uhr einen Mann, der in einer Apotheke in der Wiener Mariahilfer Straße Kosmetikartikel stahl und hielt ihn beim Verlassen des Geschäfts an.

Aggressiver Ladendieb von Wiener Polizei festgenommen

Der Tatverdächtige setzte sich heftig zur Wehr und schlug auf die Ladendetektivin mit der Faust ein, wodurch sie verletzt wurde. Dennoch gelang es ihr, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.