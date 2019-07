Ladendetektiv schnappte Dieb in Wien-Favoriten

Am Samstagnachmittag konnte ein Ladendetektiv einen mutmaßlichen Dieb in Wien-Favoriten auf frischer Tat ertappen. Die Polizei konnte den Mann in weiterer Folge festnehmen.

Ein Berufsdetektiv (31) beobachtete am Samstag einen mutmaßlichen Ladendieb bei Diebstählen in einem Einkaufscenter am Columbusplatz in Wien-Favoriten. Als der Mann das Einkaufscenter verlassen wollte, wurde er von dem Detektiv angehalten. Daraufhin bedrohte der Beschuldigte den 31-Jährigen mit dem Umbringen.

Waren im Wert von 500 Euro gefunden