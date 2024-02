Ladendetektiv erkannte Ladendieb in Wien-Ottakring wieder

Mittwoch-Mittag meldete ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes beim Stadtpolizeikommando Ottakring einen Ladendiebstahl.

Der Ladendetektiv hatte eine Person erkannt, die in den letzten beiden Tagen mehrere Parfums in einen Rucksack gesteckt und den Laden ohne zu bezahlen verlassen hatte. Gestern Mittag erkannte der 29-jährige Detektiv den Verdächtigen in der Nähe des Geschäfts wieder und alarmierte die Polizei.